Американские конгрессмены назвали «Талибан» непопулярным в Афганистане движением

Конгрессмены в США назвали «Талибан» непопулярным после разговора с лидером сопротивления

Республиканцы в американском Конгрессе назвали «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) непопулярным в Афганистане движением после телефонного разговора с лидером сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмадом Масудом. Совместное заявление на своем сайте опубликовали сенатор-республиканец Линдси Грэм и член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц.

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По словам конгрессменов, Фронт национального сопротивления в Афганистане (ФНСА) продолжает «противостоять жестокости "Талибана" и защищать базовые права и свободы людей». «После этого разговора нам стало ясно, что афганские талибы непопулярны и вызывают негодование по всей стране», — сказано в сообщении.

Уолтц и Грэм призвали администрацию президента США Джо Байдена противостоять признанию талибов в качестве правительства в Афганистане. «Их кабинет и силы состоят из "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация) и других террористических групп», — подчеркнули политики.

В августе Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Грэм предсказывал «парад ужасов», как только США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из республики.

Сенатор также требовал подвергнуть импичменту Байдена за решение вывести американские войска из страны. Он назвал действия президента «капитуляцией» и «самым бесчестным поступком главнокомандующего за всю современную историю».