На Украине рассказали о планах Вашингтона увеличить военную помощь Киеву

Конгресс США может увеличить размер военной помощи Украине. Об этом украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в планах Вашингтона — заложить в оборонный бюджет страны на 2022 год увеличение размера финансовой поддержки Киева до 300 миллионов долларов (более 21,8 миллиарда рублей).

Маркарова выразила надежду, что данный шаг будет согласован и утвержден как Палатой представителей, так и Сенатом США.

6 сентября американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в США приложат усилия для увеличения военной помощи Киеву. В частности, он пообещал, что конгрессмены посодействуют развитию потенциала Военно-морского флота и противовоздушной обороны Украины и наращиванию поставок противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете помощи на 60 миллионов долларов (свыше 4,3 миллиарда рублей), который Вашингтон выделил Киеву. По его словам, туда, в частности, войдут поставки ПТРК Javelin.

