В Конгрессе США пообещали увеличить военную помощь Украине

В Вашингтоне приложат усилия для увеличения военной помощи Киеву. Об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Европейская правда».

В частности, он пообещал, что в Конгрессе США будут содействовать увеличению потенциала украинских Военно-морского флота и противовоздушной обороны, а также поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом сенатор подчеркнул, что американская сторона намерена «увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию», поскольку в Кремле, по его мнению, понимают только «язык силы».

Грэм также добавил, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом должна была показать, что Вашингтон является «надежным союзником» Киева. «Лучший способ сделать это — решительно поддерживать Украину, оказывая необходимую вам помощь для сохранения вашей свободы, и дать понять Путину, что Украина никогда не вернется под его ярмо», — заключил он.

6 сентября делегация Конгресса США посетила Киев для встречи с Владимиром Зеленским и представителями украинского кабмина. Для этого в столицу республики, кроме Линдси Грэма, прибыли американские сенаторы Джон Баррассо, Бен Сасси, Томми Тубервиль и конгрессмен Уильям Тиммонс.