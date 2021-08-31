В США рассказали о новом пакете помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов

В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи США Украине, который включит поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

По его словам, новый пакет помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов одобрил президент США Джо Байден.

«Как вы знаете, сэр, президент Байден утвердил новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, включая противотанковые системы Javelin и сверх того, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии», — сообщил глава Пентагона.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Андрей Таран встретились с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили вопросы углубления военного сотрудничества двух стран.

Ранее в США усомнились в способности российских танков противостоять ПТРК Javelin. Автор материала Себастьен Роблин предположил, что характеристики танков Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 недостаточны для защиты от противотанкового комплекса из США. Также автор сомневается в способности «Афганита» разрушить ракету Javelin. В качестве аргумента Роблин приводит расположение пусковых установок разрушающих элементов КАЗ почти горизонтально под башней. По его мнению, это не позволит защитить танк в верхней полусфере.