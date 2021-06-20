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США зарезервировали 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

США зарезервировали 100 миллионов долларов для оказания военной помощи Украине. Об этом в заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Конгресс США выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом финансовом году. Средства планировалось потратить к сентябрю. «Мы потратили все до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов. Дополнительные 100 миллионов — это резервные средства. Эти средства были выделены, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной», — отметил Салливан.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Позже Белый дом назвал «ерундой» данные о приостановке военной помощи Украине.

11 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.

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