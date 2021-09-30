Талибы заявили о бесполезности восстановления бывшего правительства Афганистана

Вести разговоры о восстановлении бывшего правительства Афганистана бесполезно. Об этом заявил представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Инамулла Самангани, передает афганское агентство TOLOnews.

Самангани также занимает должность члена комиссии по культуре Министерства информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА). «Речи о воссоздании бывшей администрации — это ложь оппортунистов всему миру об Афганистане и его народе», — заявил представитель «Талибана».

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28 сентября официальные лица бежавшего правительства Афганистана опубликовали заявление на странице в Twitter афганского посольства в Швейцарии. В заявлении говорится, что члены бывшей администрации создают правительство в изгнании. По их словам, согласно конституции Афганистана, любая другая власть на территории страны расценивается как незаконная.

В заявлении также содержатся призывы к другим странам не признавать ИЭА и власть талибов в Афганистане. Единственным законным лидером страны после бегства и отречения президента Ашрафа Гани в заявлении признается вице-президент Амрулла Салех. На сегодня он возглавляет Фронт национального сопротивления Афганистана, который борется с талибами в провинции Панджшер.

28 сентября талибы объявили, что восстановят вариант конституции Афганистана, который действовал до 1973 года при короле Захир-шахе. Однако террористы заявили, что исключат из монархической конституции положения, противоречащие нормам шариата.