«Талибан» раскритиковал Таджикистан за недостаток демократии

Представитель террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все из которых — проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», — заявил Самангани.

Ранее глава политофиса «Талибана», исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.

Талибы начали наступление на фоне вывода американских войск из Афганистана. В середине августа они объявили, что взяли под контроль всю территорию страны, а в начале сентября огласили состав нового правительства.

Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, «сформированный путем угнетения», не признают.