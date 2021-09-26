Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Глава политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в России), исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны, передает РИА Новости.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — заявил Барадар.

Ранее талибы попросили международное сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как делать выводы об их правлении в Афганистане. «Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — сказал министр экономики временного правительства Кари Дин Мохаммад Ханиф.

«Талибан» начал наступление на фоне вывода американских войск из Афганистана. 15 августа террористы объявили, что взяли под контроль всю территорию страны. 7 сентября они огласили состав нового правительства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал создать в Афганистане «инклюзивное» правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, «сформированный путем угнетения», не признают.