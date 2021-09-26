Талибы попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как делать выводы

Захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) попросило мировое сообщество дать им 20 месяцев перед тем, как делать выводы об их правлении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф, талибы не просят мир помогать или сотрудничать. «Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — отметил он.

Ранее представитель «Талибана» и замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид призвал Россию стать посредником между страной и ООН. По его словам, новое афганское правительство рассчитывает на «ощутимые положительные результаты» для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем был назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.