Талибы вернут смертные казни и отрубание конечностей

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления. Об этом в интервью Associated Press заявил Нуреддин Тораби, глава комиссии по исполнению наказаний.

Чиновник с 1996 по 2001 год возглавлял подконтрольные «Талибану» минюст и министерство поощрения желательного и запрещения предосудительного. Тораби осудил вмешательство мирового сообщества во внутренние дела страны и их возмущение по поводу казней талибов в прошлом, которые иногда происходили на глазах у толпы на стадионе. Он сообщил, что радикальная группировка намерена возобновить исламские наказания.

«Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — подчеркнул чиновник.

Однако теперь участвовать в рассмотрении дел в суде также смогут и женщины, но основным законом Афганистана будет Коран. Тораби также утверждает, что практика отрубания конечностей положительно влияет на безопасность и оказывает «сдерживающий эффект». Вопрос о публичности наказаний все еще находится на обсуждении у правительства Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, провозглашенное талибами государственное образование).

Ранее боевики «Талибана» закрыли Министерство по делам женщин в Кабуле и вместо него вновь открыли Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного. С 1996 по 2001 год орган существовал для вынесения репрессивно-карательных решений и исполнял функции «полиции нравов». Он вызывал осуждение как со стороны местного населения, так и у мирового сообщества.