Талибы создали «полицию нравов» вместо министерства по делам женщин

Талибы создали в Афганистане «полицию нравов» и закрыли министерство по делам женщин

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть в Афганистане, закрыли министерство по делам женщин в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По информации афганских СМИ, вместо упраздненного ведомства в здании будет располагаться Министерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного. Этот государственный орган существовал при первом правлении талибов в 1996-2001 годах. Тогда он был создан для вынесения репрессивно-карательных решений и исполнял функции «полиции нравов».

«Sputnik Афганистан» указывает, что похожие функции в подконтрольном боевикам Афганистане выполняла еще одна организация — так называемый «Ихтисаб». Служба занималась надзором за поведением граждан в общественных местах, а также преследованиями по политическим мотивам. Оба государственных органа вызывали осуждение как со стороны местного населения, так и у мирового сообщества.

Ранее высокопоставленный представитель «Талибана» заявил, что по новым правилам афганские женщины не должны работать вместе с мужчинами. Таким образом, женское население республики лишится возможности работать в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации и большинстве компаний.