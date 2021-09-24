Талибы потребуют компенсацию у США за потери среди гражданского населения

Забиулла Муджахид: талибы потребует компенсации у Вашингтона за удары по инфраструктуре

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) решил потребовать у США компенсацию за потери среди гражданского населения и за ущерб, нанесенный инфраструктуре Афганистана во время военной кампании. Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра по культуре Забиулла Муджахид.

По его словам, американские удары множество раз были ошибочными. «Это привело к повреждению домов, мечетей, к гибели гражданских и разрушениям медицинских объектов. Мы затребуем компенсации», — подчеркнул Муджахид.

Замминистра отметил, что сейчас правительство талибов занято решением внутренних вопросов, но в будущем будет способно реализовать право афганского народа получить компенсацию на восстановление страны, «которая пострадала за время американской войны».

Ранее новые власти Афганистана потребовали вернуть деньги, которые вывез с собой бывший президент страны Ашраф Гани. При этом в движении подчеркнули, что не требуют выдачи экс-лидера страны.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских земель. Обстановка в стране обострилась и уже 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день тогдашний президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.