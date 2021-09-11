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Талибы попросили врачей выйти на работу за три тысячи рублей в месяц

Посол России Жирнов: талибы могут обеспечить врачам зарплату, равную трем тысячам рублей
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Фото: Stringer / Reuters

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» о тяжелой экономической ситуации в Афганистане.

Жирнов пояснил, что при правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани три четверти бюджета Афганистана формировалось за счет помощи стран Запада. В настоящее время финансовые активы страны заморожены. В связи с этим жизненный уровень должен упасть в четыре раза, отметил российский посол. «Насколько мы слышали от этих афганских врачей, они им гарантируют, в перерасчете на наши деньги, три тысячи рублей в месяц зарплату», — уточнил он.

Дипломат добавил, что представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) «жесткой рукой» побороли коррупцию в афганской столице. По его словам, с рынков и базаров перестали взиматься поборы местными чиновниками. Кроме того, таможенный пункт на границе с Пакистаном стал приносить налогов на 700 тысяч долларов больше, чем было до прихода боевиков к власти.

25 августа «Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения и следить, чтобы они уважительно относились к женщинам и «не причиняли им боль».

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