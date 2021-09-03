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В Европарламенте подняли вопрос о принципах выделения помощи Афганистану

Член Европарламента Бек спросил Еврокомиссию о принципах выделения финпомощи Афганистану
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Фото: Yves Herman / Reuters

Член Европейского парламента от Германии Гуннар Бек поинтересовался принципами выделения финансовой помощи Афганистану со стороны Евросоюза. Как сообщает Russia Today, соответствующий запрос был направлен в адрес Еврокомиссии.

В документе Бек упомянул, что во время конференции по Афганистану в 2020 году ЕС обещал выделить 1,2 миллиарда евро в качестве помощи стране. При этом оказание финансовой поддержки будет зависеть от таких факторов как защита демократии, прав человека и социального прогресса в этой стране. Он также напомнил, что ранее ЕС принял решение почти в четыре раза увеличить объем средств, предназначенных для оказания помощи нуждающимся жителям Афганистана и беженцам.

В связи с этим европарламентарий поднял вопрос о том, как в Еврокомиссии оценивают приверженность нового афганского режима указанным выше принципам. Бек поинтересовался, полностью ли покроет постоянно растущий бюджет, выделяемый на помощь Афганистану, расходы по предоставлению убежища афганским беженцам.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Помощь будет оказана афганцам, находящимся как на территории, так и за пределами их страны.

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