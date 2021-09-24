Талибы потребовали у экс-президента Афганистана вернуть вывезенные деньги

Новые власти Афганистана хотят вернуть деньги, которые вывез с собой бывший президент страны Ашраф Гани. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного афганского правительства Забиулла Муджахид.

При этом он подчеркнул, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) не требует выдачи экс-лидера страны. «Но Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть банку. Они принадлежат народу и нашим банкам», — заявил представитель радикального движения.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.