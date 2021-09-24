«Талибан» потребовал от своих боевиков соблюдать условия амнистии

Бойцы «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) должны соблюдать условия всеобщей амнистии по отношению к бывшим функционерам предыдущего правительства Афганистана и не допускать репрессий. Об этом заявил мулла Мохаммад Якуб, глава Минобороны во временном правительстве Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, провозглашенное талибами государственное образование). Его слова передает Khaama Press.

«Обходитесь с людьми хорошо, не порочьте ИЭА, прекратите делать ненужные фотографии и видео и не входите в правительственные здания без необходимости», — говорится в заявлении и.о. министра обороны. Он отметил, что талибы были уличены в репрессиях афганцев, работавших на администрацию Ашрафа Гани, включая бывших силовиков.

Якуб потребовал, чтобы амнистия была проведена в полном объеме, ее условия должны соблюдаться по отношению ко всем гражданам. В правительстве ИЭА добавили, что многие полевые командиры «Талибана» вербовали в свои ряды невоспитанных людей. Теперь виновные должны быть наказаны за противодействие политике эмирата.

В Khaama Press подчеркнули, что заявления кабмина ИЭА стали реакцией на сообщения о боевиках, которые ночью 24 сентября учинили расправы над бывшими чиновниками прямо у них в домах.

17 августа талибы объявили амнистию всем чиновникам прошлого правительства Афганистана. Они также призвали их вернуться к работе в государственных учреждениях. 22 августа боевики выпустили на свободу бойцов афганского спецназа, захваченных в плен в провинции Герат.