Талибы взяли под охрану древние сокровища Афганистана

Талибы заявили, что бактрийское золото находится под охраной в надежном месте

Бактрийское золото, древнее сокровище Афганистана, находится в надежном месте и охраняется боевиками «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщили в министерстве информации и культуры Исламского Эмирата Афганистана (ИЭА, самопровозглашенное правительство талибов), передает Khaama Press.

Террористы не раскрыли точное расположение сокровищ, но заверили, что их взяли под охрану. «Эти драгоценности действительно находятся в Кабуле под наблюдением "Талибана" и в полной сохранности», — заявили в талибском Минкульте. При этом в ведомстве опровергли сообщения о том, что реликвии вывозились из Афганистана, когда талибы заняли столицу 15 августа.

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Бактрийское золото — это один из самых крупных и дорогих артефактов древности, найденных археологами. Коллекция включает около 20 тысяч золотых предметов. В 1978 году ее обнаружила советско-афганская экспедиция под руководством Виктора Ивановича Сарианиди при раскопке захоронений кушитских царей.

Талибы не смогли найти сокровища, когда в 1996 году захватили Кабул. Только в 2004 году, когда Афганистан формально был освобожден от террористов международной коалицией, артефакты вскрыли в присутствии Сарианиди, который подтвердил их подлинность.

Выставки бактрийского золота, которые с 2006 по 2007 год прошли в Италии, Нидерландах, США, Канаде, Великобритании, Швеции, Норвегии, Австралии принесли афганскому бюджету около трех миллионов долларов. Однако коллекция по соображениям безопасности никогда не демонстрировалась в самом Афганистане.

Ранее замглавы Минкульта временного правительства ИЭА Забиулла Муджахид потребовал от экс-президента Афганистана Ашрафа Гани вернуть вывезенные из страны деньги. При этом талибы не настаивают на выдаче самого бывшего руководителя страны.