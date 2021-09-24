Талибы понадеялись получить приглашение в Москву

Новое правительство Афганистана рассчитывает получить приглашение в Москву. Об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид в разговоре с РИА Новости.

«РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой», — понадеялся представитель «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на визит новых властей Афганистана в Россию.

Муджахид добавил, что талибы хотят развивать отношения с Москвой на высоком уровне.

Он также заявил, что «Талибан» отказывается назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства талибов. Это относится и к Москве — от нее ожидают налаживания хороших дипломатических отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва выступает за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.