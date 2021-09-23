«Талибан» отказался назначать послов в странах до своего признания

Талибы назначат новых послов в тех странах, которые объявят об их признании

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) отказывается назначать новых послов в тех странах, которые не объявили о признании нового правительства талибов. Об этом рассказал заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид в интервью РИА Новости.

«Если [страны] признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет», — подчеркнул он.

По словам Муджахида, это относится и к Москве — от нее ожидают налаживания хороших дипотношений.

В интервью Sky News Arabiya представитель талибов заявил, что условия, которые страны выдвигают ради признания новых афганских властей, не устраивают «Талибан». Муджахид считает, что эти требования нарушают международное законодательство. Что именно он имел в виду, не уточняется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что мир ждет соблюдения талибами взятых обязательств. Среди них — создание инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и защита прав человека. Российская сторона также не спешит признать новое правительство. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за нормализацию ситуации в Афганистане и координацию международных усилий для решения назревших проблем.