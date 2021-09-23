Украина эвакуировала из Кабула еще сто человек

Украина эвакуировала самолетом из Кабула еще сто своих граждан и членов их семей

Министерство иностранных дел (МИД) Украины добилось разрешения от движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) на эвакуацию из Афганистана еще ста украинских граждан. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики на своей странице в Facebook.

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По данным ведомства, самолет с украинцами и членами их семей вылетел из аэропорта Кабула в четверг, 23 сентября. Он прибудет в Киев в течение суток. Безопасность граждан до вылета обеспечивал украинский спецназ. «Украина продемонстрировала решимость помочь собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались», — говорится в сообщении.

Спецслужбы отметили, что в переговорах об эвакуации также участвовали представители Пакистана, Турции и Катара. Переговоры с талибами на этот счет длились несколько дней. «Спасибо всем, кто помог к этом деле, и прежде всего за проявление человечности и достоинства», — добавили в ГУР.

Украина предпринимает попытки вывезти своих граждан и часть беженцев из Афганистана более месяца. В частности, 24 августа замглавы МИД республики Евгений Енин сообщил, что один из украинских самолетов был угнан неизвестными лицами. Позже стало известно, что лайнер был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран — заказчиками оказались шииты-хазарейцы, которые заплатили экипажу валютой, золотом и драгоценными камнями.