Стало известно о провале очередной эвакуации граждан Украины из Афганистана

Журналисты Baza стали свидетелями провала Украины в очередной эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Известно, что съемочная группа, работавшая в аэропорту Кабула 16 сентября, заметила на аэродроме группу афганцев, которые кричали «Украина», а около них — представителей движения «Талибан» (запрещено в России). Репортеры выяснили, что в ходе мероприятий по вывозу возникли трудности, в частности, по той причине, что талибов о готовящейся эвакуации никто не предупредил.

По данным Baza, незадолго до этого сотрудники украинского посольства в спешке сформировали эвакуационный список, сделали документы более чем 150 афганцам и, создав группу в мессенджере, направили оповещение о том, что всем гражданам из списка необходимо явиться в аэропорт в указанный день. Более того, их попросили не сообщать талибам о том, что они направляются на Украину, а в ответ на вопросы о пункте назначения называть один из городов Афганистана, так как международное авиасообщение там в настоящее время прервано.

Однако спустя полтора часа ожидания в терминале явившиеся на рейс афганцы «взволновались и начали кричать, что они летят на Украину», и требовали, чтобы их пропустили. Только тогда об эвакуации узнали представители «Талибана» — любые попытки договориться напрямую, предпринятые украинской стороной, были отклонены: талибы отказались вести переговоры и в ультимативном порядке предложили украинцам лететь обратно, не разрешив при этом выйти из самолета ни одному из членов эвакуационной команды.

Вдобавок Украине посоветовали сначала привезти в Афганистан гуманитарную помощь, а потом уже забирать своих соотечественников, как это делали другие страны. Позднее украинские власти заявили, что вывозной рейс вернулся пустым, так как у большинства пассажиров оказались фальшивые документы.

Предыдущие попытки вывоза украинцев из Афганистана были предприняты в конце лета. Тогда, 24 августа, замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил об угоне украинского самолета, посланного в страну. Енин также сообщил, что три попытки эвакуации закончились провалом, потому что судно не пустили на территорию аэропорта. Украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран — покупателями, по некоторым сведениям, оказались шииты-хазарейцы: они заплатили экипажу «валютой, золотом и драгоценными камнями».

Позднее спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что страна продолжит эвакуацию людей после 31 августа, когда состоится полный вывод американских войск и взятие аэропорта Кабула под контроль «Талибана».