Зеленский оценил работу украинской военной разведки в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Глава республики обратил внимание на их «ключевую роль» в обеспечении национальной безопасности и защите государственных интересов Украины. «Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы», — отметил Зеленский.

Президент также оценил работу украинских разведчиков в Афганистане и рассказал о их всемирном признании. «После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» — подчеркнул он.

В конце августа советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек. По его словам, для этого понадобилось шесть гуманитарных рейсов. Позднее спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко сообщил, что страна продолжит эвакуацию людей из Афганистана и после полного вывода американских войск и взятия аэропорта Кабула под контроль радикального движения «Талибан» (запрещено в России).