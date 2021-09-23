В России прокомментировали возможность вступления Афганистана в ШОС

Спецпредставитель президента РФ: речи о членстве Афганистана в ШОС пока не идет

Пока у Афганистана нет возможности вступить в ряды стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким комментарием выступил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, его цитирует РИА Новости.

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«По объективным причинам о практическом рассмотрении заявки [Афганистана в члены ШОС] сегодня речь не идет», — отметил он, имея в виду нестабильную ситуацию в стране.

Кроме того, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин высказал опасение, что на фоне захвата власти в Афганистане представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Средней Азии усилились позиции террористов.

Сейчас в состав организации входят девять стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, в конце сентября также включили Иран. Четыре страны — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия — имеют статус наблюдателей.