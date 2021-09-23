В России прокомментировали возможность вступления Афганистана в ШОС

Пока у Афганистана нет возможности вступить в ряды стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким комментарием выступил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, его цитирует РИА Новости.
«По объективным причинам о практическом рассмотрении заявки [Афганистана в члены ШОС] сегодня речь не идет», — отметил он, имея в виду нестабильную ситуацию в стране.
Кроме того, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин высказал опасение, что на фоне захвата власти в Афганистане представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Средней Азии усилились позиции террористов.
Сейчас в состав организации входят девять стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, в конце сентября также включили Иран. Четыре страны — Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия — имеют статус наблюдателей.