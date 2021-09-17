Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию

В Душанбе состоялся 20-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по итогам которого была принята совместная декларация. Текст Душанбинской декларации опубликован на сайте организации.

Согласно документу, стороны договорились политико-дипломатическим путем содействовать стабилизации общественно-политической обстановки в Афганистане. В частности, участники саммита отметили важность «инклюзивности» нового афганского правительства, которое бы представляло интересы всех слоев общества.

Важное место лидеры ШОС уделили борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также противодействию международному наркотрафику и коррупции. В целях укрепления безопасности участники продолжат проводить совместные военные учения. При этом стороны отметили, что не будут создавать военный союз или экономическое объединение.

Государства-члены ШОС также осудили двойные стандарты в вопросах прав человека, политизацию вакцин от коронавируса и использование спорта в политических целях. В документе также упоминается необходимость укрепления роли женщин в политике и обществе.

В саммите, прошедшем 17 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, приняли участие главы государств-членов ШОС. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин участвуют в работе заседаний ШОС по видеосвязи.

