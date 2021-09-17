Президент Ирана призвал сделать все для создания суверенного Афганистана

Президент Ирана Ибрахим Раиси призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать условия для развития Афганистана, чтобы страна могла преодолеть нынешние проблемы. Цитату из его заявления, прозвучавшего во время саммита ШОС, приводит ТАСС.

По словам Раиси, страны региона должны оказать содействие афганскому народу таким образом, чтобы там смогли создать инклюзивное правительство. При этом президент Ирана призвал не вмешиваться в дела Афганистана извне, чтобы не провоцировать нестабильность. Он не уточнил, как именно международному сообществу стоит содействовать развитию страны, не вмешиваясь в нее.

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Президент лишь добавил, что хочет сделать все ради создания суверенного Афганистана. «С точки зрения Ирана, это возможно только через содействие стран региона», — заключил он.

В саммите, проходящем 17 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие главы государств-членов ШОС. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин участвуют в работе заседаний ШОС по видеосвязи.

Кроме них в мероприятиях участвуют лидеры стран-наблюдателей при ШОС — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (дистанционно). В качестве приглашенного гостя в Душанбе прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. К саммиту также присоединятся генеральный секретарь ООН (онлайн) и руководители СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ОЭС.