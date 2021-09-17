В Таджикистане начался саммит ШОС

В Душанбе началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченное к 20-летию ее создания. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

В саммите, проходящем под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие главы государств-членов ШОС. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин участвуют в работе заседаний ШОС по видеосвязи.

Кроме них, в мероприятиях участвуют лидеры стран-наблюдателей при ШОС — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (дистанционно). В качестве приглашенного гостя в Душанбе прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. К саммиту также присоединятся генеральный секретарь ООН (онлайн) и руководители СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ОЭС.

В рамках заседаний ШОС представители государств и международных организаций планируют обсудить основные итоги деятельности организации за 20 лет, а также вопросы сотрудничества, совместные усилия по преодолению последствий коронакризиса и ситуацию в Афганистане.

По итогам саммита ожидается принятие решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Катару, Египту и Саудовской Аравии.

Ранее в Душанбе состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В частности, его итогом стало решение о создании в рамках организации общих органов военного управления — полиции, следствия, прокуратуры и судов.