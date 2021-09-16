В ОДКБ создадут общие органы военного управления

Лидеры стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о создании общих органов военного управления. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита организации.

Подписанное соглашение предусматривает «создание механизма сотрудничества компетентных органов государств-членов ОДКБ», в частности — военной полиции, следствия, прокуратуры и судов.

Отмечается, что эти структуры будут специализироваться на уголовных и административных делах в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. В очном заседании приняли участие генеральный секретарь организации Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятию по видеосвязи, так как находится на самоизоляции.