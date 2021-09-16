В Душанбе начался саммит ОДКБ

В Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался саммит Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ). Об этом сообщает БЕЛТА.

На заседании, которое проходит в очном формате, присутствуют генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Российский лидер Владимир Путин принимает участие в мероприятии по видеосвязи из-за ухода на самоизоляцию.

Рахмон в ходе встречи подвел общие итоги председательства Таджикистана в ОДКБ. Он заявил, что за это время в мире произошло немало изменений, что породило множество угроз и вызовов национальной безопасности стран-членов организации. Тем не менее, отметил глава республики, государствам удавалось поддерживать высокий уровень координирования внешнеполитических позиций по ключевым вопросам.

«Мы смогли завершить работу по принятию плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это очень важное достижение», — сказал Рахмон, указав на обострение ситуации в Афганистане. Он также подчеркнул широкую представленность ОДКБ на международных площадках, за что выразил отдельную благодарность Засю.

Ранее Зась рассказал, что в случае обострения ситуации в Афганистане члены ОДКБ договорились оказать Таджикистану всю необходимую военно-техническую поддержку. Соответствующие предложения будут детально рассмотрены на заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ 16 сентября.