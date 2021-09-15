Лукашенко и Рахмон в Душанбе обсудили военно-политическую обстановку в регионе

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе накануне саммитов по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает БЕЛТА.

Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и повестку саммитов ШОС и ОДКБ. Особое внимание стороны уделили военно-политической обстановке в регионе на фоне усугубления ситуации в Афганистане и договорились координировать усилия по обеспечению безопасности на границах стран-членов ОДКБ.

15 сентября в Душанбе состоялось заседание Совета глав Министерств иностранных дел, Министерств обороны и секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ, на котором обсуждались вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн из-за ухода на самоизоляцию в связи с выявленными случаями COVID-19 в его окружении.