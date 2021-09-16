В ОДКБ отказались принимать афганских беженцев

Президент Казахстана: страны ОДКБ не будут размещать у себя афганских беженцев

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказываются принимать афганских беженцев и размещать иностранные военные базы на своей территории. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался во время саммита ОДКБ, сообщает пресс-служба главы республики.

Он подтвердил приверженность казахской стороны общей позиции государств ОДКБ по этому вопросу. При этом Токаев отметил, что, руководствуясь гуманитарными соображениями, Казахстан на временной основе разместил у себя персонал афганских полевых миссий ООН.

Президент республики также дал оценку текущей обстановке в Афганистане. По его мнению, она «развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной». «Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни», — подчеркнул он.

Ранее во время саммита ОДКБ президент Киргизии Садыр Жапаров оценил перспективы создания в Афганистане исламского государства. Он заявил, что теократия в стране не самым лучшим образом отразится на положении дел в регионе.

16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. На очное заседание прибыли генеральный секретарь организации Станислав Зась, премьер-министр Армении, а также главы Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятию по видеосвязи, так как находится на самоизоляции.