В Киргизии раскритиковали формирование в Афганистане исламского государства

Садыр Жапаров: теократия в Афганистане негативно повлияет на ситуацию в странах ОДКБ

Формирование в Афганистане исламского государства не самым лучшим образом отразится на ситуации в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом президент Киргизии Садыр Жапаров высказался во время саммита организации, сообщает пресс-служба главы республики.

Во время своего выступления он критически прокомментировал происходящее в Афганистане. По его словам, формирование там теократического государства окажет негативное влияние на положение дел в регионе.

При этом Жапаров заявил о приверженности Киргизии поддержанию дружественных отношений с Афганистаном и невмешательству во внутренние дела страны. Он также обратил внимание на необходимость диалога с представителями новой афганской власти о сотрудничестве по различным вопросам для стабилизации ситуации в республике.

16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. На очное заседание прибыли генеральный секретарь организации Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии по видеосвязи из-за ухода на самоизоляцию.