Путин оценил решение о выводе войск из Афганистана

Решение о выводе войск западной коалиции из Афганистана «мягко говоря поспешное». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), его слова передает ТАСС.

Глава государства отметил, что ситуация в зоне ответственности ОДКБ нестабильная — она несет множество рисков для безопасности ряда стран.

По словам Путина, в нынешней ситуации важно скоординироать действия государств и быть сплоченными.

Ранее Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США. По его словам, о катастрофе в стране также говорят американские аналитики. Так произошло из-за того, что власти США за все годы вложили в военную кампанию более 1,5 триллиона долларов, но результат оказался нулевым, считает президент.