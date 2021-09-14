Путин ушел на самоизоляцию в связи с ростом случаев COVID-19 в своем окружении

Президент Путин должен уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19 в окружении

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден соблюдать режим самоизоляции в связи ростом случаев заболевания коронавирусом в своем окружении. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но сейчас очных мероприятий какое-то время не будет», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал «Пул N3».

Президент здоров

По словам Пескова, которого цитирует РИА Новости, в последнее время в окружении главы государства заболели коронавирусом несколько человек.

После выявления в окружении президента нескольких случаев COVID-19 он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, рассказал представитель Кремля.

Также, по его словам, Путин позже решит, в каком формате будет голосовать на предстоящих на этой неделе выборах в Государственную думу.

Встречи в режиме видеоконференции

На текущей неделе Путин в режиме видеоконференции примет участие в запланированных в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Среди них сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседание Совета глав государств-членов ШОС и совместное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ и ШОС.

Днем ранее, 13 сентября, Путин рассказал, что ему, возможно, придется перейти на самоизоляцию из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции в своем окружении.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства выразился образно, и никаких изменений в его графике из-за ситуации с COVID-19 на тот момент не предусматривалось.