В ОДКБ анонсировали масштабные учения на границе Таджикистана с Афганистаном

В Душанбе под председательством Таджикистана прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ), где обсуждались меры по укреплению безопасности на фоне обострения ситуации в Афганистане. Достигнутые по итогам сессии договоренности опубликованы в пресс-релизе на сайте ОДКБ.

Так, лидеры стран-членов организации договорились приложить больше усилий, чтобы обеспечивать безопасность и вместе противодействовать исходящим из Афганистана угрозам. В частности, в ОДКБ анонсировали проведение масштабных военных учений вблизи таджикско-афганской границы: «Поиск-2021», «Эшелон-2021», «Взаимодействие-2021» и «Кобальт-2021».

16 сентября в Душанбе состоялся саммит СКБ ОДКБ. На очное заседание прибыли генеральный секретарь организации Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии по видеосвязи, так как находится на самоизоляции.

В ходе заседания Жапаров прокомментировал формирование в Афганистане исламского государства. По его словам, это окажет негативное влияние на положение дел в регионе.

