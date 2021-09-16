Лукашенко рассказал о рисках силового разрешения конфликтов

Глобальная напряженность привела к необходимости силового разрешения конфликтов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает БЕЛТА.

По его словам, некоторые страны по-прежнему нарушают нормы международного права, что приводит к дестабилизации обстановки в разных регионах мира. «К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на этом фоне тревогу вызывают рост военных бюджетов и разрушение системы контроля над вооружениями. Он пояснил, что отсутствие конструктивной повестки в данной области также способствует рискам обострения военно-политической обстановки в мире.

Помимо этого, политик призвал Запад после событий в Афганистане отказаться от повсеместного продвижения «эталонных» демократических ценностей. «Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только», — заключил он, намекая на причастность европейских стран к формированию белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко сказал, что США пытаются использовать нестабильную ситуацию в Афганистане для оказания давления на Россию и Китай. Политик счел, что сложившаяся в стране обстановка способствует «подогреванию ситуации» в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.