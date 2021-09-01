Лукашенко обвинил США в попытке использовать Афганистан для давления на Россию

США пытаются использовать нестабильную ситуацию в Афганистане для оказания давления на Россию и Китай. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Политик счел, что сложившаяся в стране обстановка способствует «подогреванию ситуации» в Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Каким образом Вашингтон может регулировать политические процессы в этом регионе после вывода войск, он не пояснил. «Китай — главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Белоруссии стоит ожидать наплыва афганских беженцев. В сложившейся ситуации он вновь обвинил Вашингтон. «Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас», — отметил он.

Позднее он заявил, что произошедшее в республике после ухода войск НАТО стало «гигантским поражением» всей западной политики из-за «бездумного насаждения так называемых принципов демократии».