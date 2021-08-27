Лукашенко после санкций заговорил о сотрудничестве с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переговорах с Украиной с целью не допустить разрыва экономических отношений. На церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО «Беларуськалий» он указал, что Минск, несмотря на позицию украинского руководства, хотел бы развивать сотрудничество, сообщает «Интерфакс».

На фоне санкций США, которые затронули калийную отрасль (основной источник валютной выручки в республике), Лукашенко подчеркнул, что украинские аграрии нуждаются в «огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных».

По его словам, Украина была «житницей Советского Союза» и будет житницей, а украинцы — «это наши люди». Глава Белоруссии пообещал относиться к гражданам соседнего государства «по-человечески», не обращая внимания на действия их президента.

В пресс-службе Лукашенко уточнили, что эти слова были сказаны во время церемонии, в присутствии депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, Украинский народный избранник в настоящее время снимает фильм о Белоруссии.

Валютная выручка необходима Минску для обслуживания госдолга, который по расчету на душу населения уже превышает украинский, причем почти полностью номинирован в иностранной валюте. Санкционные формулировки, выбранные Вашингтоном, таковы, что с декабря экспорт калийный удобрений через Литву придется остановить.

Для Лукашенко это означает необходимость срочного поиска способов поставлять удобрения на экспорт. Одним из выходов, наиболее вероятным, остается перенаправление грузов в российские порты. Однако это значительно дороже и требует дополнительной подготовки инфраструктуры.

