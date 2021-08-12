У белорусских банков начались проблемы после санкций США

Крупные белорусские банки на фоне санкций США столкнулись с проблемами при проведении транзакций через международную платежную систему SWIFT. Об этом со ссылкой на клиентов организаций сообщает Sputnik.

Жалуются обладатели счетов БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-банка. В последнем причиной называют ситуацию в банках-посредниках за рубежом.

По мнению представителя кредитной организации, их иностранные партнеры еще не выработали внутренние правила для работы с переводами из Белоруссии и в нее. Когда решится проблема сказать сложно, возможно, на это потребуются месяцы.

9 августа, в годовщину начала массовых протестов в республике после президентских выборов, о новых санкциях против режима президента Александра Лукашенко объявили Великобритания, Канада и США. Самыми серьезными оказались американские меры в отношении организаций, связанных с государством.

Одним из главных следствий станут проблемы у «Беларуськалия», которому придется искать способы поставлять удобрения на экспорт. Его продукция является основным источником иностранной валюты для Минска, без нее Белоруссии будет гораздо сложнее обслуживать госдолг. В настоящее время поставки идут через Литву, однако с декабря, когда санкции США вступят в силу, этот маршрут работать перестанет.

Лукашенко считает, что удобрения можно загружать в порту Мурманска, чтобы затем поставлять их в Китай и Индию по Северному морскому пути.