США сократили число дипломатов в Белоруссии из-за давления режима Лукашенко

США были вынуждены сократить число сотрудников дипломатической миссии в Белоруссии по требованию властей республики. Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Минске.

По данным представительства, сокращение дипломатической миссии было произведено под давлением режима президента Белоруссии Александра Лукашенко и его неготовности сотрудничать с представителями демократических сил.

«Еще больше американских дипломатов были вынуждены покинуть Беларусь сегодня из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог», — говорится в публикации. Несмотря на это американские дипломаты подчеркнули намерение США поддерживать белорусский народ в борьбе за демократию и свободу.

11 августа Министерство иностранных дел Белоруссии отозвало ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, в ведомстве предложили Вашингтону до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

Фишер была назначена послом в декабре 2020 года. При этом с 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. Стороны отозвали послов после введенных в отношении Минска санкций.

Отношения между Белоруссией и Западом в очередной раз обострились после того, как в мае текущего года в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Диспетчер сообщил о заложенной на борту бомбе. Позже угроза взрыва не подтвердилась. После приземления лайнера силовики задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

