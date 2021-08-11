Белоруссия отозвала согласие на назначение нового посла США

МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства.

Кроме того, МИД предложил Вашингтону до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Фишер была назначена послом в декабре 2020 года. При этом с 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. Стороны отозвали послов после введенных в отношении Минска санкций.

9 августа США ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попали Национальный олимпийский комитет, предприятия оборонного и энергетического секторов, табачной и калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. Санкции распространяются на людей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека.

Отношения между Белоруссией и Западом в очередной раз обострились после того, как в мае 2021 года в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Диспетчер сообщил о заложенной на борту бомбе. Позже угроза взрыва не подтвердилась. После приземления лайнера силовики задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.