Лукашенко поручил выработать ответ на новые санкции Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству выработать ответ на новые санкции Запада. Об этом 10 августа сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — заверила Эйсмонт.

Ранее США ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения попали Национальный олимпийский комитет, компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. Санкции распространяются на людей, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека.

Великобритания также ввела в отношении Минска новые экономические ограничения, которые коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов и товаров, используемых в производстве сигарет. Новые санкции приняла и Канада.

МИД Белоруссии заявил, что «прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии», западные оппоненты «руководствуются холодным геополитическим расчетом».