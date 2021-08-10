В Белоруссии пообещали ответить на санкции США и Великобритании

Белоруссия резко осуждает введенные накануне санкции со стороны США, Великобритании и Канады, и намерена принять ответные меры. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

В пресс-релизе говорится, что новые ограничения нарушают нормы международного права. Главными целями санкций являются подрыв суверенитета и независимости Белоруссии, а также смена ее руководства.

«Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. В комментарии также подчеркнули, что ответные шаги Белоруссия примет после оценки новых санкционных положений.

10 августа о введении новых санкций в отношении калийной промышленности Белоруссии заявили в США. Кроме того, ограничения затронут Национальный олимпийский комитет Белоруссии из-за скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

Ранее власти Великобритании запретили покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Новые меры также коснутся производителей калийных удобрений и экспортеров нефти. В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Великобританию «прихвостнем» США.

9 августа Канада ввела новые экономические санкции против Белоруссии. Отмечается, что решение о новых ограничениях в отношении Минска приняли в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Белоруссии. Ограничения Оттавы нацелены на финансовую, нефтеперерабатывающую и калийную сферы.