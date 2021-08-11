Белоруссия предложила США к 1 сентября сократить численность посольства до пяти человек

Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске до пяти человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую дипмиссию, соответствующее решение должно быть принято до 1 сентября.

Кроме того, МИД Белоруссии отозвал свое ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

В Белоруссии также заявили, что согласование всех грантов, новых проектов и программ по линии правительства США будет остановлено «до восстановления доверия между странами».

Ранее, 9 августа, президент США Джо Байден расширил экономические санкции против Белоруссии. Американский лидер заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Среди таких действий он назвал политические репрессии, фальсификацию президентских выборов, нападения на гражданское общество и создание опасности для международных гражданских воздушных перевозок.

США также ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Его обвинили в содействии отмыванию денег и политических репрессиях против спортсменов.