Мир
 
Последние новости
Рабочий заживо сгорел в лесном пожаре в Якутии
Еще одна страна отгородится от Белоруссии забором из колючей проволоки
Xiaomi выпустила первый смартфон с камерой под экраном
После разлива нефти у Новороссийска следственный комитет возбудил уголовное дело
Протасевич назвал бредом обвинения в убийстве мирных жителей Донбасса
В Петербурге ради нового жилого комплекса снесут легендарный дворец молодежи
Ударившего свою мать пассажира примотали скотчем к креслу до конца полета
Оценена угроза «йота»-штамма коронавируса в России
Москвичи недооценили свои зарплатные возможности 
Комаровский ответил на вопрос о коронавирусе фразой «готовьтесь к худшему»
Новости партнеров
Прослушать новость

Белоруссия предложила США сократить численность посольства

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Иван Руднев / РИА Новости
Белоруссия предложила США к 1 сентября сократить численность посольства до пяти человек

Белоруссия предложила США сократить численность посольства в Минске до пяти человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую дипмиссию, соответствующее решение должно быть принято до 1 сентября.

Кроме того, МИД Белоруссии отозвал свое ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

В Белоруссии также заявили, что согласование всех грантов, новых проектов и программ по линии правительства США будет остановлено «до восстановления доверия между странами».

Ранее, 9 августа, президент США Джо Байден расширил экономические санкции против Белоруссии. Американский лидер заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Среди таких действий он назвал политические репрессии, фальсификацию президентских выборов, нападения на гражданское общество и создание опасности для международных гражданских воздушных перевозок.

США также ввели санкции против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Его обвинили в содействии отмыванию денег и политических репрессиях против спортсменов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США назвали тяжелые последствия санкций для Белоруссии
Байден расширил санкции против Белоруссии
США ударили по экономике Белоруссии