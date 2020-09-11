США подтвердили планы отправить посла в Белоруссию

США подтвердили планы в скором времени отправить посла в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

Представитель Госдепа отметил, что главным кандидатом на эту должность остается бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джули Фишер. Известно, что в данный момент она проходит согласование в сенате.

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«США очень важно иметь представителя в Белоруссии, способного излагать американскую политику и твердо представлять ценности и интересы, которые должны учитываться в наших отношениях», — сказал Биган. Он отметил, что американский посол присоединится к другим послам из Европы, которые «стоят плечом к плечу» с членами Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, например лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич.

Джули Фишер ранее занимала пост заместителя представителя Вашингтона в НАТО. Кроме того, она также работала в посольствах США в Грузии, на Украине и в России.

В августе бывший соперник Александра Лукашенко в президентской гонке Валерий Цепкало утверждал, что США обещали белорусской оппозиции пока не отправлять нового посла в Минск.

В 2008 году Белоруссия отозвала посла из Вашингтона из-за введенных против Минска санкций. Американский посол также покинул республику. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. В 2020 году Белоруссия и США договорились обменяться послами.

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