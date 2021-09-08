Лукашенко рассказал о роли Белоруссии в урегулировании кризиса в Афганистане

Белоруссия не останется в стороне от решения вопросов в Афганистане, где после захвата власти представителями радикального движения Талибан (запрещено в России) сложилась нестабильная общественно-политическая обстановка. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает БЕЛТА.

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По словам белорусского лидера, страна может сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Афганистане. Лукашенко отметил, что встреча с председателем КНБ Масимовым очень важна для выработки государственной повестки в данных вопросах, особенно перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном», — рассказал Лукашенко.

При этом политик подчеркнул, что в вопросах Афганистана Белоруссия будет следовать выработанной в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) линии. Он пояснил, что Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан лучше знакомы с ситуацией в Афганистане.

Ранее глава республики призвал государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОДКБ к выработке консолидированной позиции, которая поможет афганскому народу «преодолеть эти все сложности и трудности». «Если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде», — подчеркнул он. В происходящем в Афганистане Лукашенко обвинил Запад.