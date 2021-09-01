Лукашенко заявил о «позорном бегстве» США из Афганистана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвал «позорным бегством» вывод американских войск из Афганистана. По его словам, США «потерпели фиаско». Слова белорусского лидера приводит издание БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что изначально по-другому и быть не могло. При этом президент Белоруссии посчитал, что глобальные выводы относительно ситуации в Афганистане делать рано. По его словам, «американцы могут играть вдолгую».

«Этот хаос, который показывают в аэропорту [Кабула], — это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше 2 трлн [$] они угрохали на эту войну. $85 млрд, мне вчера [президент Таджикистана Эмомали] Рахмон назвал эту цифру, американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и всё это там оставили», — отметил Лукашенко.