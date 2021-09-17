Лукашенко предложил решать проблему Афганистана «добром»

Президент Белоруссии: афганцы выберут свое будущее сами, нам надо им помочь

Народ Афганистана должен сам решить свои проблемы. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он заявил, что международное сообщество должно доверить решение внутренних проблем Афганистана местному населению, но в то же время призвал не оставаться в стороне и оказывать всяческую поддержку. «Афганцы выберут свое будущее сами, нам надо им помочь», — объяснил Лукашенко.

Глава республики отметил, что соседние страны заинтересованы в «стабильном Афганистане», и предложил им подключиться к стабилизации обстановки в стране. При этом он подчеркнул, что решать проблемы необходимо «добром».

17 сентября в Душанбе началось заседание Совета глав государств ШОС. В частности, в рамках мероприятия лидеры стран и представители международных организаций намерены обсудить вопросы сотрудничества, совместные усилия по преодолению последствий коронакризиса и ситуацию в Афганистане.

Ранее во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государства-члены ОДКБ не станут принимать афганских беженцев и размещать иностранные военные базы на своей территории.