Иран решили присоединить к странам ШОС

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решили присоединить к объединению Иран. Они подписали документы о начале процедуры во время саммита в Таджикистане, пишет РИА Новости.

Лидеры ШОС также подписали Душанбинскую декларацию к 20-летию объединения и еще 30 документов о сотрудничестве. Кроме того, Катару, Египту и Саудовской Аравии предоставят статус партнеров по диалогу ШОС.

В саммите, проходящем 17 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие главы государств-членов ШОС. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин участвуют в работе заседаний ШОС по видеосвязи.

Кроме них в мероприятиях участвуют лидеры стран-наблюдателей при ШОС — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (дистанционно). В качестве приглашенного гостя в Душанбе прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. К саммиту также присоединятся генеральный секретарь ООН (онлайн) и руководители СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ОЭС.