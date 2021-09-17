Китай призвал США взять ответственность за восстановление Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе четырехсторонней встречи с главами МИД России, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе призвал США взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказав ему экономическую и гуманитарную помощь. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, поспешный вывод американских военных и их союзников добавил Афганистану новых проблем. Он отметил, что в республике еще не закончилось формирование новой политической структуры, этнические и религиозные конфликты носят сложный характер, имеется существенный риск возникновения локальных конфликтов, имеются проблемы с обеспечением благосостояния населения и неопределенностью будущего развития страны.

«Четыре страны (Китай, Россия, Иран, Пакистан — прим. «Ленты.ру») должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь. Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки», — заявил министр.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Афганистану нужна срочная и устойчивая поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса. Как отметил представитель ООН, еще до прихода талибов (движение« Талибан» признано террористическим и запрещено в России), более 18 миллионов афганцев, или около половины населения, нуждались в гуманитарной помощи.