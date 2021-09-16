Посетивший Афганистан представитель ООН описал жизнь в стране «безнадежностью»

Афганистану нужна срочная и устойчивая поддержка со стороны международного сообщества для предотвращения более масштабного гуманитарного кризиса, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (Filippo Grandi) после трехдневного посещения страны, пишет Reuters.

«Гуманитарная ситуация в Афганистане остается безнадежной», — описал он и предрек стране «еще большие страдания». По его словам, ситуация может коснуться и других государств. «Если социальные институты и экономика рухнут, мы увидим еще большие страдания, нестабильность и перемещение как внутри страны, так и за ее пределами», — пообещал он новую волну мигрантов миру.

Гранди уточнил, что гуманитарный кризис в Афганистане будет иметь глобальные последствия. Как отметил представитель ООН, еще до прихода талибов (движение« Талибан» признано террористическим и запрещено в России), более 18 миллионов афганцев, или около половины населения, нуждались в гуманитарной помощи.

Ранее ООН собрала гуманитарную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов для Афганистана в ходе конференции в Женеве. Деньги направят на проекты по развитию страны и предотвращение гуманитарного кризиса.